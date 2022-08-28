28 Ağu 2022 - 09:37- Siyaset G: 28 Ağu 2022 - 09:40

AKP'li Zeybek: Milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz

Derince’de muhtarlar ile bir araya gelen AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "Her gün yeni bir yalan bulmak için değil, tüm samimiyetimizle milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
AKP'li Zeybek: Milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz mask

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, Derince’deki muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Zeybek, hükümetin her dönem olduğu gibi kırsal bölgede yaşayan ve burada çalışıp, üreten çiftçilerin yanında olmaya devam ettiğini, yerel yönetimlerin de bu hususta büyük bir gayret gösterdiğini belirtti. Zeybek, "Ülkemizin her alanda tam bağımsızlığının yolu üretmekten ve katma değerden geçtiğini bilerek, son 20 yılda sanayiden tarıma devlet destekleri cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine ulaşmıştır. Tarımsal Gayri Milli Hasıla, AK Parti göreve geldiğinde, diğer bir ifadeyle 2002’de 37 milyar TL iken bugün 407 milyar TL’ye çıkmıştır. Sulamaya açılan arazi 4,8 milyon hektar iken bugün 6,9 milyon hektar olmuştur. Her gün yeni bir yalan bulmak için değil, tüm samimiyetimizle milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Toplantıda ayrıca tek tek söz alan muhtarlar talep ve beklentilerini iletti.
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28 Ağu 2022 - 09:37 İHA Kocaeli- Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Şimal061 - Milleti zam yağmuruna tutarak hayatı zehir eden siz degilmisiniz,,doğru ya siz milletin değil bir avuç kur korumalı mevduat sahibinin ve sermayenin yanindasiniz,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ağustos 10:25
02

Tekin 41 - COK KOMİK.MİLLET VE YANİNDA OLMAK!!!!!BAK SANDİKTA KİM KİMİN YANİNDA OLACAK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ağustos 10:15
01

Çiftçi - :))))))))))

Karnım ağrıdı gülerken 3 de 2 oranında çiftçi sayısı niye düşmüş acaba. Keşke muhtarlara değilde halka anlasalar ya bunları.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ağustos 10:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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