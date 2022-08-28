28 Ağu 2022 - 09:42- Gündem G: 28 Ağu 2022 - 09:43

Turan Şahin'in acı günü

Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin'in annesi Saliç Şahin vefat etti

Turan Şahin'in acı günü mask

Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin'in, annesi Saliç Şahin tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 27 Ağustos Cumartesi günü Tokat Turhal'da Yavşanlık Mezarlığı'na defnedilecek.
# başkanı

28 Ağu 2022 - 09:42 - Gündem

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