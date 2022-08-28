28 Ağu 2022 - 09:47- Gündem G: 28 Ağu 2022 - 10:02

Yeni hafta için Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta içine dair hava durumu tahminlerini yayınladı
Yeni hafta için Meteoroloji’den sağanak uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre bugün Karadeniz kıyılarını ve Ege’nin iç kısımlarını etkileyecek olan sağanak yağış, salı günü daha geniş bir alanda görülecek. İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş meydana gelecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek olan bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.

YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLENECEK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
# Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Sakarya, İstanbul, Karadeniz, ile, tarafından, bir

28 Ağu 2022 - 09:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.006.446 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turan Şahin'in acı günü mask
Turan Şahin'in acı günü
İcradan satılık ticari ''P'' plaka mask
İcradan satılık ticari ''P'' plaka
Radyoaktif madde ve soğuk kit satın alınacak mask
Radyoaktif madde ve soğuk kit satın alınacak
Biyomedikal tüketim malzemesi satın alınacaktır mask
Biyomedikal tüketim malzemesi satın alınacaktır
Bal ve Aksu’dan İçişleri Bakanlığının denetimlerine tepki mask
Bal ve Aksu’dan İçişleri Bakanlığının denetimlerine tepki
MÜSİAD ve İl Müftülüğü, aşure dağıttı mask
MÜSİAD ve İl Müftülüğü, aşure dağıttı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL