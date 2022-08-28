  Sizin bu asansörlerle derdiniz ne?  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişiler bu kez Gebze bölgesinde ortaya çıktı.
KALINTI VE LEKE BIRAKILMAYACAK
Bu kişiler, Gebze’de Barış ve Eskihisar mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidi ile Yenimahalle üst geçidinin asansörünün iç ve dış kabinine sprey boya ile yazdıkları yazı ve çizimlerle vatandaşın tepkisini çekti. Büyükşehir ekipleri, oldukça çirkin görüntüye neden olan yazı ve çizimleri kalıntı ve lekeler bırakmadan temizleme işlemine başladı. Çelik yerlerin hasar görmeden temizlenmesinin ardından iki bölgedeki asansör tekrar hizmet vermeye başlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.