İzmit’in ilk Süper Enduro Yarış Parkuru açılıyor

İzmit Belediyesi İzmit’e ilk Süper Enduro Yarış Parkurunu kazandırıyor. Akmeşe Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve yarış adrenalin meraklılarının heyecanla beklediği parkur 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 15.00’da açılacak. Etkinlikler ise Akmeşe’de saat 14.00’da İzmit Belediye Bandosu ve motosikletçilerin gösterileriyle başlayacak. Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerine 4 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda, toplamda 17 engelden oluşan, uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit’in ilk ve tek Süper Enduro Yarış Parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet - Kocaeli'nin çevre ve hava kirliliğinde uzak bir yeri kalmasın sakın...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.