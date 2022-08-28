Dilovası Liman Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Dilovası’ndaki yol konforunu arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe limanı ile Diliskelesi Mahallesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Liman Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. TEM Otoyolu Köprüsü ile Atatürk Caddesi arasında yapılan ve ağır tonajlı araçların kullanımından dolayı bozulan yolda şu an trimer kazı çalışması yapılıyor. Kazı çalışmasından sonra zemin iyileştirme çalışmalarının yapılacağı Liman Caddesi’nin 600 metrelik kısmına 3 bin 600 ton PMT serimi yapılacak. Caddeye sırasıyla 2 bin 200 ton bitümlü temel, bin 600 ton binder ve bin 100 aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.