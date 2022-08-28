Sıkı maçı Derince kazandı “1-0”

3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimi z Belediye Derincespor, BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda karşılaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Derince, Ramazan Özkabak’ın golü ile 1-0 kazandı.
YUVACIKSPOR’UN AYAKTA KALDI
Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı karşılaşmanın 51. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Tayfun Kırca topu Ramazan Özkabak’a gönderdi, Ramazan da bu ikramı geri çevirmedi ve topu filelerle buluşturdu. Maçta başka gol olmadı. Gerek Derince ekibinin teknik direktörü İsmail Cem Cambaz gerekse de Yuvacık ekibinin teknik direktörü Fatih Kurtoğlu çok sayıda futbolcusuna şans verirken, sezonu kısa bir süre önce açan Yuvacıkspor’un dirençli futbolu dikkatlerden kaçmadı. Belediye Derincespor sezonu 4 Eylül’de açacak ve Eskişehirspor’u konuk edecek. Yuvacıkspor ise antrenman maçlarına devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.