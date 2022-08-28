28 Ağu 2022 - 10:38- Spor G: 28 Ağu 2022 - 10:39

Sıkı maçı Derince kazandı “1-0”

3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimi z Belediye Derincespor, BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda karşıl...

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Sıkı maçı Derince kazandı “1-0” mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimi z Belediye Derincespor, BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda karşılaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Derince, Ramazan Özkabak’ın golü ile 1-0 kazandı.

YUVACIKSPOR’UN AYAKTA KALDI

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı karşılaşmanın 51. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Tayfun Kırca topu Ramazan Özkabak’a gönderdi, Ramazan da bu ikramı geri çevirmedi ve topu filelerle buluşturdu. Maçta başka gol olmadı. Gerek Derince ekibinin teknik direktörü İsmail Cem Cambaz gerekse de Yuvacık ekibinin teknik direktörü Fatih Kurtoğlu çok sayıda futbolcusuna şans verirken, sezonu kısa bir süre önce açan Yuvacıkspor’un dirençli futbolu dikkatlerden kaçmadı. Belediye Derincespor sezonu 4 Eylül’de açacak ve Eskişehirspor’u konuk edecek. Yuvacıkspor ise antrenman maçlarına devam edecek.

# ile, bir

28 Ağu 2022 - 10:38 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.006.446 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı mask
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı
Kırklarelispor 11 transfer yaptı mask
Kırklarelispor 11 transfer yaptı
Sıkı dur Dünya: Kanseri yenen Kocaelili dişi Naim geliyor mask
Sıkı dur Dünya: Kanseri yenen Kocaelili dişi Naim geliyor
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da mask
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı mask
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke mask
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL