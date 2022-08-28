Sıkı maçı Derince kazandı “1-0”

3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimi z Belediye Derincespor, BAL takımlarımızdan Yuvacıkspor ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda karşılaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Derince, Ramazan Özkabak’ın golü ile 1-0 kazandı.

YUVACIKSPOR’UN AYAKTA KALDI

Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı karşılaşmanın 51. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Tayfun Kırca topu Ramazan Özkabak’a gönderdi, Ramazan da bu ikramı geri çevirmedi ve topu filelerle buluşturdu. Maçta başka gol olmadı. Gerek Derince ekibinin teknik direktörü İsmail Cem Cambaz gerekse de Yuvacık ekibinin teknik direktörü Fatih Kurtoğlu çok sayıda futbolcusuna şans verirken, sezonu kısa bir süre önce açan Yuvacıkspor’un dirençli futbolu dikkatlerden kaçmadı. Belediye Derincespor sezonu 4 Eylül’de açacak ve Eskişehirspor’u konuk edecek. Yuvacıkspor ise antrenman maçlarına devam edecek.