Can Dede’ye Kocaelispor forması

Kocaelispor camiasında Can Dede olarak bilinen taraftarlardan Ahmet Aydın geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk kombine kart alan taraftardı. Ahmet Aydın, mesafe tanımaksızın takımı deplasmanlarda desteklemesi ile de tanınıyor.
BÜYÜK TARAFTAR
Taraftar yasağı olmasına rağmen “ Bir umut” diyerek Cizre maçına kendi imkanları ile otobüs ile giden Ahmet Aydın, maç saatine yakın stada varmasına rağmen diğer yeşil siyahlılar gibi karakolda bekletildi. 3 bin kilometre yol kat eden ancak maç izleyemeden yine otobüsle İzmit’e dönen Can Dede ne kadar büyük bir Kocaelisporlu olduğunu ortaya koydu. Ahmet Aydın’ın bu sevgisine Kocaelispor Kulübü kayıtsız kalmadı.
VELİ BAŞKURT’TAN NAZİK HAREKET
Yöneticilerden, İdari İşler Asbaşkanı, ilimiz iş insanlarından Veli Başkurt, Ahmet Aydın’ı kulübe davet etti. Körfez Brunga Tesisleri’ne giden Ahmet Aydın için Kocaelispor forması hediye edildi. Aydın “Gerçekten çok onurlandım ve gururlandım. Veli Bey sağ olsunlar beni futbolcularla da tanıştırdı. Biraz sohbet ettik. Bu günü kesinlikle unutmayacağım. Kocaelispor Kulübümüze ve Sayın Veli Başkurt’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.