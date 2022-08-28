28 Ağu 2022 - 10:40- Spor G: 28 Ağu 2022 - 10:41

Can Dede’ye Kocaelispor forması

Kocaelispor camiasında Can Dede olarak bilinen taraftarlardan Ahmet Aydın geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk kombine kart alan taraftardı. Ahmet...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Can Dede’ye Kocaelispor forması mask
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Kocaelispor camiasında Can Dede olarak bilinen taraftarlardan Ahmet Aydın geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk kombine kart alan taraftardı. Ahmet Aydın, mesafe tanımaksızın takımı deplasmanlarda desteklemesi ile de tanınıyor.

BÜYÜK TARAFTAR

Taraftar yasağı olmasına rağmen “ Bir umut” diyerek Cizre maçına kendi imkanları ile otobüs ile giden Ahmet Aydın, maç saatine yakın stada varmasına rağmen diğer yeşil siyahlılar gibi karakolda bekletildi. 3 bin kilometre yol kat eden ancak maç izleyemeden yine otobüsle İzmit’e dönen Can Dede ne kadar büyük bir Kocaelisporlu olduğunu ortaya koydu. Ahmet Aydın’ın bu sevgisine Kocaelispor Kulübü kayıtsız kalmadı.

VELİ BAŞKURT’TAN NAZİK HAREKET

Yöneticilerden, İdari İşler Asbaşkanı, ilimiz iş insanlarından Veli Başkurt, Ahmet Aydın’ı kulübe davet etti. Körfez Brunga Tesisleri’ne giden Ahmet Aydın için Kocaelispor forması hediye edildi. Aydın “Gerçekten çok onurlandım ve gururlandım. Veli Bey sağ olsunlar beni futbolcularla da tanıştırdı. Biraz sohbet ettik. Bu günü kesinlikle unutmayacağım. Kocaelispor Kulübümüze ve Sayın Veli Başkurt’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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28 Ağu 2022 - 10:40 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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