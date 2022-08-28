Cumartesi mesaisi sessiz bitti

2. Lig’de sezon başladı. Kocaelispor’un yer aldığı Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. Ankara Demirspor sahasında Kırşehirspor 0-0 berabere kalırken, Ankara Demir adına Mervan son yarım saatte sahadaki yerini aldı. Grubun bir diğer maçında Karacabey Belediyespor ile Buca 1928 arasındaki maçta da gol sesi çıkmadı. Buca ekibinde Mazlum Demir maça 11’de başladı, yeni transfer Erhan Çelenk de son yarım saatte formasını terletti.