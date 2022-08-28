28 Ağu 2022 - 10:42- Spor G: 28 Ağu 2022 - 10:43

Cumartesi mesaisi sessiz bitti

2. Lig’de sezon başladı. Kocaelispor’un yer aldığı Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. Ankara Demirspor sahasında Kırşehirspor 0-0 be...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Cumartesi mesaisi sessiz bitti mask

2. Lig’de sezon başladı. Kocaelispor’un yer aldığı Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. Ankara Demirspor sahasında Kırşehirspor 0-0 berabere kalırken, Ankara Demir adına Mervan son yarım saatte sahadaki yerini aldı. Grubun bir diğer maçında Karacabey Belediyespor ile Buca 1928 arasındaki maçta da gol sesi çıkmadı. Buca ekibinde Mazlum Demir maça 11’de başladı, yeni transfer Erhan Çelenk de son yarım saatte formasını terletti.
# ile, Kocaelispor, bir

28 Ağu 2022 - 10:42 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.006.446 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı mask
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı
Kırklarelispor 11 transfer yaptı mask
Kırklarelispor 11 transfer yaptı
Sıkı dur Dünya: Kanseri yenen Kocaelili dişi Naim geliyor mask
Sıkı dur Dünya: Kanseri yenen Kocaelili dişi Naim geliyor
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da mask
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı mask
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke mask
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL