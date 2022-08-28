Cumartesi mesaisi sessiz bitti

2. Lig’de sezon başladı. Kocaelispor’un yer aldığı Kırmızı Grup’ta cumartesi mesaisinde 2 maç oynandı. Ankara Demirspor sahasında Kırşehirspor 0-0 berabere kalırken, Ankara Demir adına Mervan son yarım saatte sahadaki yerini aldı. Grubun bir diğer maçında Karacabey Belediyespor ile Buca 1928 arasındaki maçta da gol sesi çıkmadı. Buca ekibinde Mazlum Demir maça 11’de başladı, yeni transfer Erhan Çelenk de son yarım saatte formasını terletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.