Kocaelispor U-19 antrenman tadında “5-1”

Kocaelispor Elit U-19 takımı antrenman maçında Bilecikspor’u rahat bir futbolun ardından 5-1 mağlup etti. Uzuntarla Stadı’nda oynanan maçta gençlerimizin gollerini Enes Kuşçu (2), Çağrı (2) ve Yusuf Mutlu attı.
BURSASPOR İLE MAÇ PLANLANIYOR
Maç boyunca rakibi karşısında oldukça üstün bir futbol ortaya koyan Kocaelispor U-19 takımı hafta arasında Bursaspor Elit U-19 takımı ile maç yapmak için yeşil beyazlı kulüple temaslarını sürdürüyor. Kocaelispor U-19 takımı daha önce iki kez Suud takımı maç yapmış, ilk 0-0 berabere biterken ikinci maçı 1-0 kaybetmişti. Ardından Umman U-19 Milli Takımı karşısında iyi bir maç çıkaran ekibimiz bu rakibine de 2-1 mağlup olmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.