Kocaelispor U-19 antrenman tadında “5-1”

Kocaelispor Elit U-19 takımı antrenman maçında Bilecikspor’u rahat bir futbolun ardından 5-1 mağlup etti. Uzuntarla Stadı’nda oynanan maçta gençlerimizin gollerini Enes Kuşçu (2), Çağrı (2) ve Yusuf Mutlu attı.

BURSASPOR İLE MAÇ PLANLANIYOR

Maç boyunca rakibi karşısında oldukça üstün bir futbol ortaya koyan Kocaelispor U-19 takımı hafta arasında Bursaspor Elit U-19 takımı ile maç yapmak için yeşil beyazlı kulüple temaslarını sürdürüyor. Kocaelispor U-19 takımı daha önce iki kez Suud takımı maç yapmış, ilk 0-0 berabere biterken ikinci maçı 1-0 kaybetmişti. Ardından Umman U-19 Milli Takımı karşısında iyi bir maç çıkaran ekibimiz bu rakibine de 2-1 mağlup olmuştu.