Aygün, öğrenciler  ve aileleriyle buluştu  

Derince Yenikent Mahallesi’nde yer alan İmamı Azam Camii ve Kuran Kursu Derneği’nde düzenlenen program Yaz Kur'an Kursu’na katılan öğrenciler ve ailelerini bir araya getirdi. Kuran Kursu bahçesinde düzenlenen programda ilk olarak kurs öğretmeni Özkan Çamur Kur'an tilavetinde bulundu. İmamı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş’ın aileler ve öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilere ve ailelere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Programda emeği geçenleri kutluyor, kıymetli evlatlarımızı, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.