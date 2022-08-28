Derince Yenikent Mahallesi’nde yer alan İmamı Azam Camii ve Kuran Kursu Derneği’nde düzenlenen program Yaz Kur'an Kursu’na katılan öğrenciler ve ailelerini bir araya getirdi. Kuran Kursu bahçesinde düzenlenen programda ilk olarak kurs öğretmeni Özkan Çamur Kur'an tilavetinde bulundu. İmamı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş’ın aileler ve öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilere ve ailelere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Programda emeği geçenleri kutluyor, kıymetli evlatlarımızı, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.
28 Ağu 2022 - 14:31- Gündem Güncelleme: 28 Ağu 2022 - 14:32
Aygün, öğrenciler ve aileleriyle buluştu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İmamı Azam Camii ve Kuran Kursu Derneği’nde eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen programa katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.