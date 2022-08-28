İzmit’te yollar genişletiliyor

Halkın refahını düşünen çevre dostu İzmit Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında vatandaşlara konforlu yollar sunan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Hazar Sokak’ta bulunan yolun genişletilmesi adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
11 ADET AĞAÇ TAŞINACAK
Vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına bölgede bulunan 11 adet ağacı budayarak taşıyacak. Taşınan ağaçlar yine İzmit Belediyesi’ne ait yeşil alanlara dikilecek. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini belirten ekipler, vatandaşların konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.