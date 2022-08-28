İzmit’te yollar genişletiliyor

Halkın refahını düşünen çevre dostu İzmit Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında vatandaşlara konforlu yollar sunan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Hazar Sokak’ta bulunan yolun genişletilmesi adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

11 ADET AĞAÇ TAŞINACAK

Vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına bölgede bulunan 11 adet ağacı budayarak taşıyacak. Taşınan ağaçlar yine İzmit Belediyesi’ne ait yeşil alanlara dikilecek. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini belirten ekipler, vatandaşların konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.