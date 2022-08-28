Hürriyet: Aronyada hibe destekler bu yıl da sürecek    

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet programda aronya üretmek isten çiftçilere hibe desteklerin bu yılda süreceğinin müjdesini verdi. Hasat etkinliğine katılan vatandaşlara aronyalı dondurma, meyvesuyu gibi birçok ürün ikram edildi.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Hatice Parlak ve Seyitcan Karacaoğlan, Antalya’dan katılan aronya üreticileri, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş, Emirhan Mahalle Muhtarı Saim Güngör ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜRETİMİN ÖNEMİ

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana ısrarla ‘üretim, üretim, üretim’ diyoruz. Türkiye’yi üretim kurtaracak. Üretmezsek, hele de zengin topraklarımızı işlemezsek, bu zenginliği kullanamayız. O yüzden de elimizden geldiği kadar öncelikle belediyemizin atıl kalan tüm arazilerini çeşitli ürünlerle ekip biçmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de ‘Çiftçimize nasıl destek verebiliriz’ diye düşünüyoruz.

“3 YILDIR ÇALIŞIYORUZ”

Çiftçimize olabildiğince gübre desteğinden tohum desteğine fide desteğinden fidan desteğine kadar destek vererek hem biz üretiyoruz hem de çiftçinin üretmesini kolaylaştırmak, girdi maliyetlerini düşürmek için ziraat odamızla birlikte kafa yoruyoruz. Buğday çalışmalarından klasik tarım ürünlerine, silajlık mısır ekimlerinden alternatif ürünler bahçesine kadar 3 yıldır ciddi çalışmalarımız oldu.

“KARŞIMIZA ARONYA ÇIKTI”

Klasik tarım ürünleri üretelim, ürettirelim ama bunun yanında da alternatif gelir kaynağı oluşturacak kıymetli ürünlere de bir bakalım. O ürünleri nasıl daha fazla üretiriz ve çiftçimize alternatif gelir kaynağı yaratırız diye düşünürken karşımıza aronya bitkisi çıktı. Aronya bitkisini araştırdığımızda süper meyve olarak adlandırılan ve sağlık meyvesi diye geçen bir ürün olduğunu gördük.

ALTERNATİF ÜRÜNLER

İnsanların bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin önemli olduğunu ve insanların bu tarz ürünlere yöneldiğini gördüğümüzde aronya üretebiliriz, aronya bahçeleri kurabiliriz dedik. Üreticilerimize de bu alternatif ürünleri üretmelerini sağlayarak gelir kaynağı yaratabiliriz düşüncesiyle ilk burada aronya üretimine başladık. Önce bir deneyimleyelim biz de öğrenelim dedik. Öğrendiğimizi de bu uygulama bahçesinde çiftçimize aktaralım istedik. Hasadımızı da yine üreticiyle yapıyoruz.

“BİZİM TARIMIMIZ DA GÜÇLÜ”

Aslında üçüncü yılın sonunda meyvelerini daha yoğun bir şekilde vermesini beklerken çalışma arkadaşlarımın çabası ve iyi bir bakımla, bu ürünün yetişmesi noktasında tüm koşulların uygun olması neticesinde 2 yılın sonunda ürünleri almaya başladık. Çok şükür toprak bizi gücendirmedi. Ürünlerini bizden esirgemedi. Kocaeli, İzmit hep sanayi kimliğiyle anılır. Kocaeli, İzmit sadece sanayi kenti değil. Bu kentin toprakları gerçekten verimli. Bu kentin üreticisi gerçekten çalışkan. Bu kent sadece sanayi kimliğiyle anılmamalı. Bu kentin kimliği tarımla da olmalı. Bizim tarımımız da güçlü. İşte o yüzden ekip biçiyoruz.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Toprağın bize teşekkürleri arasında Aronya’da bulunuyor. Hepiniz görüyorsunuz ki dalları yere kadar sarkıyor. Hâlbuki daha birkaç ay önce bu tarlada çiçeklerle poz vermiştik. Muhteşem ürün verdi Aronya’mız. Bu bizim için çok önemli bir üretim hamlesi. Bu üretim hamlesi bize zenginlik olarak geri dönüyor. Bildiğiniz gibi bizim aronya hamlesinden sonra, Aronya meyvesi kısa bir süre önce devlet tarafından teşvikli ürünler arasına alındı ve çok ciddi bir devlet projesi haline getirildi. Bu konuda da öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz.

“SAĞLIK MEYVESİ”

Geçen sene kendi ürettiğimiz fidelerden, aronya ile ilgilenen çiftçilerimize 1000 fide desteği sunmuştuk. Onlar da kendi tarlalarında eksinler, üretsinler ve alternatif bir gelir kaynağı olsun diye. Çiftçilerimiz de şuan yetiştirmeye devam ediyor. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. Aronya sadece meyve olarak tüketilmiyor. Ayrıca meyve suyu yapılabiliyor, kurutulabiliyor, dondurması ve keki yapılabiliyor. Gerçekten çok lezzetli, güzel bir meyve. Kozmetik de kullanıyor. İlaç sektöründe de kullanılabiliyor. Aronya gerçekten bir sağlık meyvesi.

“KATKILARIMIZ SÜRECEK”

Ayrıca buradan bir de duyuru yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi “İzmit Kırsalında Alternatif Ürünler Tarımı” Projemiz kapsamında% 90 hibe , % 10 katkı payı ile aronya fidanlarının dağıtımına devam edeceğiz. Eylül ayının başında Aronya ile ilgilenen tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizin başvurularını almaya başlayacağız. Gerekli detayları Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzden de alabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımızdan projemizin detaylarını takip edebilirsiniz.

“ANTALYA İLE ARONYA KARDEŞLİĞİ”

Bahçeyi, toprağı seversek ve ilgilenirsek toprak da bize cömert davranıyor. Biz de toprağın ne kadar cömert olduğunu aldığımız ürünlerle görmüş oluyoruz. İzmitli üreticiler de hiç merak etmesin Aronya bu toprağı, bu toprak da aronyayı sevdi. Bizlere başvursunlar ve aronyayı bu topraklarda yayalım. Hasadımız beraber olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesiyle aronya kardeşliğimiz olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz. Muhittin başkanımızın bize gönderdiği tohumlar toprakla buluştu. Bu kardeşliğimiz daim olsun, Tüm İzmit’ten güzel Antalya’mıza selam olsun”

“BEN BİLE HAYAL EDEMEZDİM”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ise konuşmasında, “Çok değerli belediye başkanım Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum. Bu tabloyu 2 yıl önce ben bile hayal edemezdim. Aronya bitkisiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bizim bu bölgede çok bilinen bir ürün değildi. Bu aromatik bitkinin faydaları çok. Bu bahçede böyle bir verimin oluşması üreticilerimize örnek oldu. Bu manzara beni gerçekten mutlu ediyor. Başkanımız hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Çiftçilerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.