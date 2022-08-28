Karabali Cami’nde Yaz Kur’an Kursları sona erdi

Karamürsel Karabali Cami İmamı Fazlı Biçer, müezzini Adem Tunç, Kur’an Kursu Mescidi Vekil İmamı Metin Sancak ve müezzini Şükrü Koç’un idaresindeki 120 çocuğun hafta içi her gün Kur’an-ı Kerim, İman ve Ahlak Esasları ile değerler eğitimi aldığı Karabali Cami’nde, yaz Kur’an kursuna katılan erkek ve kız çocuklarının farklı günlerde hafta içi her gün yaz kuran kursu sonu etkinliğinde camii içi ve dışında yapılan etkinliklerle sona erdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Karabali Cami İmamı Fazlı Biçer, “Karnelerin alınması ve çocukların uzun bir yaz tatiline girmesinin ardından çocukların, sosyalleşmesi, sorumluluk alabilmesi, için uygun bir ortam sunan yaz okulları ve yaz etkinlikleri yoğun ilgi gördü” dedi. Program 4 Temmuz Mahallesi’ndeki tarihi Karabali Cami’ndeki öğrencilerinin okudukları Kur'an Tilaveti, ilahi, ezgi, dua ve hadislerin ardından velilerin yoğun ilgi gösterdiği ve yaptıkları ikramlarla program son buldu.