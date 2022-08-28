28 Ağu 2022 - 14:44- Gündem G: 28 Ağu 2022 - 14:46

Aksüt ailesi mutlu oldu

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy’de oturan Aksüt ailesinin...
Aksüt ailesi mutlu oldu mask

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy’de oturan Aksüt ailesinin doğuştan engelli 2 çocuğunun gönlünü kazandı. Anne Fatma Aksüt özel sebeplerinden dolayı evlerinin yakınındaki parka çıkamayan çocukları Abdülkadir ve Çınar için Başkan Büyükakın’dan park talebinde bulundu. Başkan Büyükakın’ın talebin karşılanma talimatını vermesinin ardından ailenin bahçesine çocuk parkı montajı yapıldı.
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28 Ağu 2022 - 14:44 - Gündem

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