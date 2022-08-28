Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy’de oturan Aksüt ailesinin doğuştan engelli 2 çocuğunun gönlünü kazandı. Anne Fatma Aksüt özel sebeplerinden dolayı evlerinin yakınındaki parka çıkamayan çocukları Abdülkadir ve Çınar için Başkan Büyükakın’dan park talebinde bulundu. Başkan Büyükakın’ın talebin karşılanma talimatını vermesinin ardından ailenin bahçesine çocuk parkı montajı yapıldı.
28 Ağu 2022 - 14:44- Gündem Güncelleme: 28 Ağu 2022 - 14:46
Aksüt ailesi mutlu oldu
Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy’de oturan Aksüt ailesinin...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.