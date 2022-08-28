İnternete erişim imkanı olan hane oranı yüzde 94,1    

TÜİK, 2022 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 2022'de hanelerin yüzde 94,1'inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran, geçen yıl yüzde 92 olarak gerçekleşti. İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1'inci düzeye göre, en yüksek olan bölgeler sırasıyla yüzde 98,7 ile TR1 İstanbul (İstanbul), yüzde 98,3 ile TR5 Batı Anadolu ( Ankara, Konya, Karaman) ve yüzde 94,4 ile TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) olarak gerçekleşti.

16-74 YAŞ ARASI İNTERNET KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 85

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021'de yüzde 82,6 iken 2022'de yüzde 85 oldu. Erkeklerin internet kullanım oranının 2022'de yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olduğu görüldü. Bireylerin yüzde 82,7'sinin, 2022'nin ilk 3 ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandığı görüldü. Düzenli internet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86,9, kadınların ise yüzde 78,6 oldu. Son 12 ayda özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu yüzde 48,5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden randevu alma ya da rezervasyon yaptırma ve yüzde 44,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İNTERNETTEN SİPARİŞ ORANI YÜZDE 46,2

Son 12 ayda internet kullananların, internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021'de yüzde 44,3 iken 2022'de yüzde 46,2 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49,7 iken kadınlarda yüzde 42,7 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırasıyla yüzde 48,3 ve yüzde 40,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin yüzde 33,6'sının son 3 ay içinde (2022 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. Bu oran, geçen yılın son 3 ayı içinde (2021 yılı ilk 3 ayı) yüzde 32,4 oldu.

İNTERNETTEN EN FAZLA GİYİM SATIN ALINDI

İnternetten 2022'nin ilk 3 ayında mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı mal, yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu yüzde 50,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 41,9 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 27,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri takip etti.

ERKEKLERİN TERCİHİ

İnternetten en fazla satın alınan mal türleri cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 64,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 51,1 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 40,9 ile gıda ürünleri; kadınların ise yüzde 78,4 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 43 ile gıda ürünleri satın aldığı görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2021'de yüzde 17,1 iken 2022'de yüzde 15,9 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkekler için yüzde 5,6, kadınlar için ise yüzde 16,3 olduğu görüldü.

YÜZDE 82'Sİ WHATSAPP KULLANIMI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82,0 ile WhatsApp, yüzde 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin en fazla yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzde 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzde 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.