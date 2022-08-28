KTO’nun projesi meyvelerini veriyor  

Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen “Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projesi” kapsamında 2018 yılından bu yana öğrencilerin staj eğitimlerini nitelikli almaları için üye iş yerlerine yerleştirilmeleri sağlanıyor. Öğrencilerle iş adamları bir araya getirilerek kariyer günleri de organize ediliyor. Ayrıca Körfez Ticaret Odasının girişimleriyle MEB, TOBB ve TOBB ETÜ iş birliği protokolüne dahil edilen Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ders müfredatlarının şekillenmesi, idarecilerin ve öğretmenlerin atanması konusunda KTO aktif rol alıyor.

64 ÖĞRENCİ İSTİHDAM EDİLDİ

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde elektrik-elektronik, metal, makine, mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde son sınıfta olan 111 öğrencinin 64’ü Körfez Ticaret Odası üyesi iş yerlerinde istihdam edildi. İstihdam edilen öğrenciler Oda ve okul yetkilileri tarafından iş yerlerinde ziyaret ediliyor.

ÖĞRENCİLERİN PROJESİ TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Meslek lisesi öğrencileri başarılarıyla kendilerinden söz ettiriyor. Teknofest Karadeniz kapsamında Giresun’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışmasında, ‘Yapay Zeka Tabanlı Tam Otomasyon Sera Projesi’ ile Türkiye 2.’si oldu. Okul Müdürü Harun Künü’nün organizesi ve desteği ile danışmanlığını Burhan Aksoy’un yaptığı projede, okul öğrencileri Görkem Baş, Mehmet Gubar, Yunus Emre Yavuz ve Göktuğ Aksoy yer aldı. Uzun zamandır üzerinde çalışma yapan ekip; bu başarısı ile Kocaeli’nin gururu oldular. Yapılan yarışmada derece elde eden ekibi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tebrik etti.

MESLEK LİSELERİ SEKTÖRÜN KALBİ

KTO Oda Başkanı Recep Öztürk, “Meslek liseleri sektörlerin kalbi, meslek lisesi öğrencilerimiz çok değerli. Öğrencilerimize kendilerini geliştirecekleri imkanlar oluşturmamız, her şeyden önce onlara güvenmemiz gerekiyor. Biz çocuklarımıza güvendik ve 64 tanesinin istihdam edilmesine destek olduk. İş hayatında kadın istihdamını önemsiyoruz. Kadın istihdamını destekleyen önemli firmalarımızdan İpragaz, kız öğrencimizi stajının hemen ardından işe aldı. Meclis Başkanımız İpragaz A.Ş. Bölge Tesisleri Müdürü Güngör Ayhan’a desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

İŞ GARANTİLİ MESLEK LİSESİ

Önümüzdeki yıl daha fazla üye firmamızla iş birliği yaparak daha fazla çocuğumuza iş garantili staj imkânı sağlayacağız. Meslek Lisesi Gelecek Garantisi Projemize destek veren Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB ve TOBB ETÜ yöneticilerimize, çocuklarımıza nitelikli staj ve istihdam imkanı sağlayan üye firmalarımıza sonsuz teşekkürler ederiz.” dedi.