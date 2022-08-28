MHP’liler Karamürsel’de buluştu

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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı’nın ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ kapsamında genişletilmiş istişare toplantısı MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetiminin ev sahipliğinde Karamürsel Kültür Merkezinde yapıldı.

PARTİLİLERE SESLENDİ

‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ kapsamında Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK Üyeler, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin partililere seslendi.

DOĞRUDAN İRADE

Karamürsel Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen MHP Karamürsel İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçimlerin öneminden bahsederek, bütün vatandaşların sandığa gidip doğrudan iradesini yansıtması gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda partiye katılan konuklara Karamürsel Sepeti, zeytin yağı, maket kıspet hediye edildi. Toplantı öncesi şehitler için lokma ikramı yapıldı.