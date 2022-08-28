Karamürsel’de Handa Aksu Fotoğrafçılık açıldı

Karamürsel, yeni bir iş yeri kazandı. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu’nun da abisinin eşi Hande Aksu’nun sahibi olduğu fotoğrafçılık dükkanı açıldı. Açılış törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yönetimi, Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın, Aksu ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düğün, dış çekim, nişan ve özel gün fotoğrafları ağırlıklı olmak üzere işletmede fotoğraf ve video alanında hizmet verecek.