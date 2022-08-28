Karamürsel’de Handa Aksu Fotoğrafçılık açıldı

Karamürsel, yeni bir iş yeri kazandı. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu’nun da abisinin eşi Hande Aksu’nun sahibi olduğu fotoğrafçılık dükkanı açıldı. Açılış törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yönetimi, Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın, Aksu ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düğün, dış çekim, nişan ve özel gün fotoğrafları ağırlıklı olmak üzere işletmede fotoğraf ve video alanında hizmet verecek.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.