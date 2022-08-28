28 Ağu 2022 - 15:05- Siyaset G: 28 Ağu 2022 - 15:06

CHP Derince’de Atasoy Bilgin adaylığını açıklıyor

CHP Derince İlçe Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Değerli delegelerimizi ve tüm parti emekçilerimizi heyecanımıza ortak olmaya, umudu birlikte büyütmeye çağırıyoruz” dedi  

CHP Derince’de Atasoy Bilgin adaylığını açıklıyor mask

CHP Derince İlçe Başkanlığına aday olan Atasoy Bilgin, bugün saat 18.00’de ilçe binasında basın toplantısı yaparak adaylığını açıklayacak. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bizler aldığımız parti disiplini gereği dar bir kadronun teşviki ile önemli görevlere aday olmayı yanlış buluyoruz. Bu yüzden süreç içinde dokunduğumuz, aynı yolda mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın görüşlerini, yapıcı eleştirilerini dinleyerek karar verdiğimizi bilmenizi isteriz.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ

Partimize yıllarca emek vermiş kanaat önderlerimizle, kıymetli mahalle temsilcilerimizle, değerli parti üyelerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda aday olmak fikri doğmuştur. Seçim sürecinde sürdürdüğümüz bu hassasiyeti delegelerimizin takdiriyle göreve gelirsek de sürdüreceğiz. Tüm karar alma süreçlerinde katılımcı ve dayanışma kültürüne dayalı bir yol izleyeceğimizi şimdiden bildiriyorum.

ADAYLARA BAŞARILAR

Değerli delegelerimizi ve tüm parti emekçilerimizi heyecanımıza ortak olmaya, umudu birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan adaylığı açıklamamı bugün saat 18:00’de CHP Derince İlçe binamızda yapacağım. Uzlaşmacı, birlik beraberlik içinde kuruluşun ve kurtuluşun görkemli partisine yakışır bir seçim olmasını temenni ediyor, tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

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28 Ağu 2022 - 15:05 - Siyaset

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