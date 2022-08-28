Aygün: Ak Parti bir vefa hareketi

AKP teşkilatları ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte bir önemli buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda AKP İstişare Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aygün, istişarenin kendileri için olmazsa olmaz unsur olduğunu belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK

AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunu belirten Başkan Aygün, “İlçe Başkanımız Koray Merdan ile birlikte AK davamıza gönül veren İstişare Kurulumuzun kıymetli üyeleriyle bir araya gelerek, çalışmalarımızdaki son durumu değerlendirdik. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.