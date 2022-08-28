Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım)

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezonun ilk maçında Kırklarelispor ile mücadele ediyor. Kocaeli Stadyumu’ndaki zemin değiştirme çalışmalarının devam etmesinden dolayı maç Derince İlçe Stadı’nda oynanıyor.
Maç başladı
Dk. 3: Yiğitali'nin kornerde ön direğe yaptığı ortada Yalçın kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
Dk. 15: Kocaelispor çıkmaya çalışırken Mehmet Taş pas hatası yaptı. Sağ çaprazda topla buluşan Sabrican topu soldan dışarı gönderdi.
Dk. 21: Kocaelispor Beykan'la sağ kanattan ileri çıktı. Yaptığı ortada Okan ortaya çevirdi, Cem topa gelişine vurdu ama ayağına oturmayan top etkisizdi, kalecide kaldı.
Dk. 31: Hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Yalçın Kılınç sarı kart gördü.
Goooooooool
1-0
Dk. 37: Beykan'ın kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Okan Eken golü buldu.
Dk 42: Sağdan kullandığımız taç atasında çok güzel paslaştık. Çizgiye inen Tayfun çevirdi, Beykan'ın vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
Bu pozisyondan hemen sonra, çıkarken kazandığımız topta Mehmet Yılmaz ortaladı, Beykan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
Dk. 44: Topa çıkmaya çalışırken, Eray topu kazandı, Mehmet taşın müdahalesini hakem faul olarak nitelendirdi. Yayın sağ çaprazından frikiği kullandı. Top barajda kaldı.
Goooooooool
2-0
ilk yarı sona erdi: 2-0...
İkinci yarı başladı
Dk. 46: Nehmet Yılmaz ve Cem Ekinci çok güzel paylaştık. Sağdan ilerleyen atakta Mehmet Yılmaz çizgiye indi, yaptığı ortaya Okan dokundu ancak top dışarı çıktı.
Dk. 53: Sol kanattan geliştirdiğimiz atakta, Beykan Metmet Sak'ın pasıyla hareketlendi, sağ çaprazdan vurduğu topu kaleci çıkartırken seken topta Tayfun ve Okan'dan hemen önce Canberk müdahale etti.
Dk. 56: Topla çıkarken Alpay hata yaptı. Topu kazandıktan sonra yapilan pasta rakip oyuncu ofsaytta kaldı.
Dk. 58: kocaelispor kazandığı serbest vuruşta Tayfun topu ağlara gönderdi ancak topa hareketlenen Mehmet Taş ofsayt pozisyonunda olduğu için gol değeri kazanmadı.
Dk. 60: Cem ve Tayfun oyundan çıktı, yerine Samed Ali ve Yusuf Cihat oyuna girdi.
Dk. 72: Beykan'ın altıpasa gönderdiği topu Samed Ali kontrol etti, Mertan'ın vuruşu kaleciden döndü.
Dk. 78: samed ali araya girdiği topta mertan topu kontrol etti. Açısı daralan mertan ortayı yaptı. Samed Ali'nin vuruşu sağdan dışarı gitti.
2-1
Dk.80: Kornerde uzaklastirilamayan top son olarak Ümit Can Tokcu'nun önünde kaldı. Kalenin sağına yaptığı plaseyle farkı 1'e indirdi.
Maça 5 dakika ilave edildi.
Maç bitti.
KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
4. ALPAY ÇELEBİ
6. MEHMET TAŞ
7. CEM EKİNCİ
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. HAZARHAN KARACA
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
23. YAĞIZ GÜL
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
77. SAMED ALİ KAYA
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
KIRKLARELİSPOR İLK 11
1. MEHMET CİNPİR
17. UĞUR AYGÖREN
5. MUSTAFA ÇAKIR
4. ATAKAN GÜNDÜZ
7. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR
14. SERHAT MERMER
6. MERT ÇÖLGEÇEN
10. HÜSEYİN ERAY KARATAŞ
11. FURKAN FEHMİ GÜNEŞ
20. SABRİCAN VURAL
9. MURAT YILMAZ
Yedekler
16. ERKAM MECİT ERGİNSOY
2. NECMİCAN CEBECİ
21. ENES KARAKUŞ
77. MAHMUT CANER ALİOĞLU
25. SERKAN SIKILMAZ
3. CENGİZ DEMİR
59. BATUHAN TOYGAR
23. ENES İSLAM İLKİN
39. ÜMİT CAN TOKCU
Teknik Sorumlu
BİLGİN ERDEM
BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ
28.08.2022 - 17:00
FATİH TOKAİL(Hakem)
AHMET ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)
GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)
BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.