Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım)

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezonun ilk maçında Kırklarelispor ile mücadele ediyor. Kocaeli Stadyumu’ndaki zemin değiştirme çalışmalarının devam etmesinden dolayı maç Derince İlçe Stadı’nda oynanıyor.

Maç başladı

Dk. 3: Yiğitali'nin kornerde ön direğe yaptığı ortada Yalçın kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Dk. 15: Kocaelispor çıkmaya çalışırken Mehmet Taş pas hatası yaptı. Sağ çaprazda topla buluşan Sabrican topu soldan dışarı gönderdi.

Dk. 21: Kocaelispor Beykan'la sağ kanattan ileri çıktı. Yaptığı ortada Okan ortaya çevirdi, Cem topa gelişine vurdu ama ayağına oturmayan top etkisizdi, kalecide kaldı.

Dk. 31: Hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Yalçın Kılınç sarı kart gördü.

Goooooooool

1-0

Dk. 37: Beykan'ın kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Okan Eken golü buldu.

Dk 42: Sağdan kullandığımız taç atasında çok güzel paslaştık. Çizgiye inen Tayfun çevirdi, Beykan'ın vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Bu pozisyondan hemen sonra, çıkarken kazandığımız topta Mehmet Yılmaz ortaladı, Beykan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

Dk. 44: Topa çıkmaya çalışırken, Eray topu kazandı, Mehmet taşın müdahalesini hakem faul olarak nitelendirdi. Yayın sağ çaprazından frikiği kullandı. Top barajda kaldı.

Goooooooool

2-0

ilk yarı sona erdi: 2-0...

İkinci yarı başladı

Dk. 46: Nehmet Yılmaz ve Cem Ekinci çok güzel paylaştık. Sağdan ilerleyen atakta Mehmet Yılmaz çizgiye indi, yaptığı ortaya Okan dokundu ancak top dışarı çıktı.

Dk. 53: Sol kanattan geliştirdiğimiz atakta, Beykan Metmet Sak'ın pasıyla hareketlendi, sağ çaprazdan vurduğu topu kaleci çıkartırken seken topta Tayfun ve Okan'dan hemen önce Canberk müdahale etti.

Dk. 56: Topla çıkarken Alpay hata yaptı. Topu kazandıktan sonra yapilan pasta rakip oyuncu ofsaytta kaldı.

Dk. 58: kocaelispor kazandığı serbest vuruşta Tayfun topu ağlara gönderdi ancak topa hareketlenen Mehmet Taş ofsayt pozisyonunda olduğu için gol değeri kazanmadı.

Dk. 60: Cem ve Tayfun oyundan çıktı, yerine Samed Ali ve Yusuf Cihat oyuna girdi.

Dk. 72: Beykan'ın altıpasa gönderdiği topu Samed Ali kontrol etti, Mertan'ın vuruşu kaleciden döndü.

Dk. 78: samed ali araya girdiği topta mertan topu kontrol etti. Açısı daralan mertan ortayı yaptı. Samed Ali'nin vuruşu sağdan dışarı gitti.

2-1

Dk.80: Kornerde uzaklastirilamayan top son olarak Ümit Can Tokcu'nun önünde kaldı. Kalenin sağına yaptığı plaseyle farkı 1'e indirdi.

Maça 5 dakika ilave edildi.

Maç bitti.

KOCAELİSPOR İLK 11



35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

4. ALPAY ÇELEBİ

6. MEHMET TAŞ

7. CEM EKİNCİ

9. OKAN EKEN

10. TAYFUN AYDOĞAN

20. MEHMET SAK

32. MEHMET YILMAZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. HAZARHAN KARACA

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

71. YİĞİT CANGURU

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

KIRKLARELİSPOR İLK 11

1. MEHMET CİNPİR

17. UĞUR AYGÖREN

5. MUSTAFA ÇAKIR

4. ATAKAN GÜNDÜZ

7. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR

14. SERHAT MERMER

6. MERT ÇÖLGEÇEN

10. HÜSEYİN ERAY KARATAŞ

11. FURKAN FEHMİ GÜNEŞ

20. SABRİCAN VURAL

9. MURAT YILMAZ

Yedekler

16. ERKAM MECİT ERGİNSOY

2. NECMİCAN CEBECİ

21. ENES KARAKUŞ

77. MAHMUT CANER ALİOĞLU

25. SERKAN SIKILMAZ

3. CENGİZ DEMİR

59. BATUHAN TOYGAR

23. ENES İSLAM İLKİN

39. ÜMİT CAN TOKCU

Teknik Sorumlu

BİLGİN ERDEM

BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ

28.08.2022 - 17:00

FATİH TOKAİL(Hakem)

AHMET ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)