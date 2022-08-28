Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezonun ilk maçında Kırklarelispor ile mücadele edecek. Kocaeli Stadyumu’ndaki zemin değiştirme çalışmalarının devam etmesinden dolayı Derince İlçe Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 17.00. Her zamanki gibi bu sayfadan maçı canlı anlatımla dakika dakika takip edebileceksiniz.

KOCAELİSPOR İLK 11



35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

4. ALPAY ÇELEBİ

6. MEHMET TAŞ

7. CEM EKİNCİ

9. OKAN EKEN

10. TAYFUN AYDOĞAN

20. MEHMET SAK

32. MEHMET YILMAZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. HAZARHAN KARACA

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

71. YİĞİT CANGURU

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

KIRKLARELİSPOR İLK 11

1. MEHMET CİNPİR

17. UĞUR AYGÖREN

5. MUSTAFA ÇAKIR

4. ATAKAN GÜNDÜZ

7. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR

14. SERHAT MERMER

6. MERT ÇÖLGEÇEN

10. HÜSEYİN ERAY KARATAŞ

11. FURKAN FEHMİ GÜNEŞ

20. SABRİCAN VURAL

9. MURAT YILMAZ

Yedekler

16. ERKAM MECİT ERGİNSOY

2. NECMİCAN CEBECİ

21. ENES KARAKUŞ

77. MAHMUT CANER ALİOĞLU

25. SERKAN SIKILMAZ

3. CENGİZ DEMİR

59. BATUHAN TOYGAR

23. ENES İSLAM İLKİN

39. ÜMİT CAN TOKCU

Teknik Sorumlu

BİLGİN ERDEM

BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ

28.08.2022 - 17:00

FATİH TOKAİL(Hakem)

AHMET ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

GÜNER MUMCU TAŞTAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)