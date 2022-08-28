Kocaeli İl, Körfez İlçe, 299 Ada, 8 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, Kocakışla Mevkii, 3. Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi, Kavak Sokak, Dış Kapı No:16, D: 5 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Bağdat Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.
28 Ağu 2022 - 16:11- Gündem Güncelleme: 28 Ağu 2022 - 16:13
Körfez'de 3+1 110 m² (3/8 hisseli) daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 3+1 110 m² (3/8 hisseli) daire icradan satılıktır
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.