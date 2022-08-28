Körfez'de 3+1 110 m² (3/8 hisseli) daire icradan satılık

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 299 Ada, 8 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, Kocakışla Mevkii, 3. Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi, Kavak Sokak, Dış Kapı No:16, D: 5 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Bağdat Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.

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