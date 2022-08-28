Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Maral Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, oto hırsızlığı suçundan firari olan R.G. (33) isimli şahsın, sokak üzerinde bulunan otelde olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendirerek adrese giden ekipler, şahsın bulunduğu odayı tespit etti. Odaya giren ekipler, R.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı toplam 18.37 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, R.G. ve yanında bulunan O.K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.