İilk galibiyet kolay oldu

Kocaelispor, 2.Lig’deki ilk maçını dün Derince’de çıktı. Sahası bakımda olan ve en az 3 iç saha maçını Derince’de oynayacak olan Kocaelispor, dün We Coin Kırklarelispor takımını konuk etti, devresini 2-0 önde bitirdiği maçı rahat kazandı, sezona 3 puanla başladı

OKAN VE BEYKAN FİŞİ ÇEKTİ

Dk. 3, Yiğitali'nin kornerde ön direğe yaptığı ortada Yalçın kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı. Dk. 15: Kocaelispor çıkmaya çalışırken Mehmet Taş pas hatası yaptı. Sağ çaprazda topla buluşan Sabrican topu soldan dışarı gönderdi. Dk. 21: Kocaelispor Beykan'la sağ kanattan ileri çıktı. Yaptığı ortada Okan ortaya çevirdi, Cem topa gelişine vurdu ama ayağına oturmayan top etkisizdi, kalecide kaldı. Dk. 31: Hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Yalçın Kılınç sarı kart gördü.

İLK GOL OKAN EKEN’DEN

İlk yarının sonuna gelinirken gol sıkıntısı baş gösterdi. Endişeler arttı. Dk. 37: Beykan'ın kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Okan Eken golü buldu. Dk 42: Sağdan kullandığımız taç atışında çok güzel paslaştık. Çizgiye inen Tayfun çevirdi, Beykan'ın vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. Bu pozisyondan hemen sonra, çıkarken kazandığımız topta Mehmet Yılmaz ortaladı, Beykan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

2.GOL SON DAKİKADA BEYKAN’DAN

Dk. 44: Topa çıkmaya çalışırken, Eray topu kazandı, Mehmet taş’nn müdahalesini hakem faul olarak nitelendirdi. Yayın sağ çaprazından frikiği kullandı. Bu pozisyonun hemen ardından gelişen atakta, beyan boy kaleye gönderdi. İlk yarı sona erdi: 2-0... Maçın ikinci yarısında daha rahat bir futbol sergileyen Kocaelispor, savunma hatalarını da en aza indirirken, Fırat Gül’ün müdahaleleriyle de kalan süreyi rahat tamamladı ve ilk maçı 3 puanla kapattı. Haftaya ilk deplasman maçında 4 Eylül Pazar günü Kırşehir’de sahaya çıkacak. Maç 16.30’da başlayacak.