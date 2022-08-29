Durdurulan araçtan 85 adet cep telefonu yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derince ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 85 adet cep telefonu ve 280 paket sigara ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili olarak 1 kişiye adli işlem yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.