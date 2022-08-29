29 Ağu 2022 - 09:42- Asayiş G: 29 Ağu 2022 - 09:44

Durdurulan araçtan 85 adet cep telefonu yakalandı!

Kocaeli'de durdurulan bir araçta 85 adet cep telefonu ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

29 Ağu 2022 - 09:42 AA Kocaeli- Asayiş

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