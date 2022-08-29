Dolar 20 yılın en yüksek seviyesinde

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda verdiği “şahin” mesajların ardından negatif bir seyir izlenirken, yeni haftada açıklanacak yoğun veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor. Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini verdi. Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell’ın “Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir.” ifadeleri ise piyasalara sert satış getirdi. Powell’ın açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 75’e yükselirken, kararın gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile bu hafta açıklanacak verilerin de önemi arttı.

DOLAR 20 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Gelişmeler sonrası küresel çapta azalan risk iştahı ile pay piyasalarına sert satış gelirken, dolar endeksi 109,5 ile Eylül 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Cuma günü yüzde 3,02’nin altını gören ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,12’yi aştı. ABD’de cuma günü açıklanan kişisel gelir ve harcamalar verilerinin de beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 3,03, S&P 500 endeksi yüzde 3,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 değer kaybederek bir ayın en düşük seviyesinden kapandı. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 5,6 düzeyinde gerçekleşti.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE, EURO/DOLAR 1’İN ALTINDA



ECB’nin eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 50’nin üzerine çıkarken cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,26, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Endekslerdeki düşüş geçen hafta ortalama yüzde 4’ü buldu. Euro/dolar paritesi de cuma günü 1’in üzerini görmesine karşın Powell’ın açıklamaları sonrası bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 0,9920 seviyelerine geriledi. İngiltere’de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağı haftanın ilk gününde vadeli işlemlerde endeksler negatif bir seyir izliyor.

ASYA TARAFI SATICILI

Dolara olan talebin artması ile Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıplarının hızlanması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,1 geriledi. Dolar/yen paritesi de 139 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

TÜRK LİRASINDA ERİME SÜRÜYOR

Dolar/TL ise cuma günü 18,1643 ile yatay kapanmasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 18,1850’den başladı. Öte yandan yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve cuma günü yüzde 0,30 artarak 3.104,90 puanla kapanış rekorunu kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi 3.188,07 puana taşırken, haftalık bazda da yüzde 4,17 değer kazandı.

PİYASALAR BU VERİLERE ODAKLANACAK

Yeni haftada yoğun veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, hafta boyunca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) yanı sıra yurt dışında ABD’de istihdam raporu, Euro Bölgesi’nde enflasyon, yurt içinde ise büyüme verilerinin yakından izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesinin, ABD’de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 200 seviyesinin direnç, 3 bin 50 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi (AA)