Şanlı: Öğretmenlik Meslek Kanunu tekrar revize edilmeli

Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, meclisten geçerek yasalaşan öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Öğretmenlerin sınavla unvan almasına karşı olduklarını belirten Şanlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Öğretmenlerimizi, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayıran kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu’dur. Kariyer basamaklarında unvan alabilmek için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı yine yasalaşan kanunla belirlenmiştir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav duyurusu için Millî Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanununa dayanılarak hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan ‘ Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ de bu kanuna göre hazırlanmıştır.

“BULANIK SU AVCILARINA…”

Kariyer basamaklarında unvan alabilmek için yapılacağı duyurulan yazılı sınavın iptali, MEB’in hazırladığı yönetmelik iptaliyle değil TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tekrar revize edilmesiyle mümkün olacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak Öğretmenlik Meslek Kanunun TBMM Genel Kurulunda tekrardan görüşülerek kanundaki tüm eksikliklerin ve hataların düzeltilmesi noktasında sürdürdüğümüz mücadelemize devam edeceğiz. Daha bir ay öncesine kadar Öğretmenlik Meslek Kanununu ağzına bile almayıp öğretmenlerimizin kariyer basamakları sürecini kendi ikbal mücadele alanı olarak gören bulanık su avcılarına, üyelerimizin kendi konfor alanları uğruna sonu bilinmez kuyulara çekmeye fırsat vermeyeceğiz, ucunu samimi öğretmenlerimizin çekmediği hiçbir zincirin paydaşı da olmayacağız.

“TÜRK EĞİTİM-SEN’İN DURUŞUNU SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

Eğitim çalışanlarının güven kapısı, istikrarlı ve ahlaklı sendikacılığın adresi olan Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenlik meslek kanunu noktasındaki duruşu nettir: Sınava kar-şı-yız! Çok açık ve net ifade etmek isterim ki Türk Eğitim-Sen’in duruşunu sorgulamak ve Türk Eğitim-Sen’e istikamet tayin etmek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir! Türk Eğitim-Sen’in istikametini; ilkeleri, inandıkları ve sendikal birikimi belirler. Yetkili sendika olma noktasındaki kararlı ve ilkeli yürüyüşümüze kesintisiz devam ediyoruz. Ayrıca bir husus uda herkese net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Sahtesiniz! Bugünün ötekileştirme aparatları ile mücadelemiz her zeminde devam ediyor.

“KİTLELERİ HİPNOTİZE ETME GAYRETİNİZİ GÖRÜYORUZ”

Milli varlığa zararlı cemiyetlerin devamı niteliğindeki STK görünümlü hücre evleri ile mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Dünün STK görünümlü ötekileştirme aparatları ise milletin değerlerine fütursuzca saldırıyordu. Ulu Önderin ve uğruna bu milletin çocuklarının yüz binlerce şehit verdiği Cumhuriyetin değerlerinin ardına saklanarak adeta geçmişin mandacılarının devamı gibi ince ince saldırıyordu. Şimdi de ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Sloganlarla bir iş yapmış gibi görünerek kitleleri hipnotize etme gayretinizi görüyoruz. Gerçekleri biliyoruz ta ki kanınızdaki hücrelere kadar. Sahtesin slogan sen, sahtesin malum sen. Kuvvacı ruhumuzla vatanını, milletini, Atatürk'ü, Cumhuriyeti seven tüm eğitim çalışanlarının bileşik çatısı olma hüviyetiyle varlığımız Türk varlığına armağan olsun!”