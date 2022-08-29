29 Ağu 2022 - 10:37- Spor G: 29 Ağu 2022 - 10:38

Başkan Koyun: Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum

TFF 2. Lig’in ilk maçında rakibi Kırklarelispor’u 2-1 mağlup eden Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, "Galibiyet keyifli oldu. Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum" dedi.
Başkan Koyun: Galibiyeti Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum mask
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta dün Kocaelispor, evinde Kırklarelispor’u 2-1 mağlup etti. Kocaeli Stadyumu’ndaki hibrit çalışması nedeniyle maçını Derince’de oynayan Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun da müsabaka sonu galibiyeti değerlendirdi. Başkan Koyun, "Maçın gergin olacağını biliyordum. Futbolcular ilk defa seyirci önüne çıktı ve bunun gerginliği vardı. İyi bir mücadele vardı. Daha farklı olabilirdi maçın skoru. Bundan sonra daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Galibiyet keyifli oldu. Galibiyeti öncelikle Kocaelispor taraftarına armağan ediyorum. Hocamızı ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Öte yandan maçın Derince’de iyi bir zeminde oynadıklarına da değinen Engin Koyun, "Derince zaten bizim kulübümüz. Onları bizden ayrı görmüyoruz. Ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

# bir, Kocaelispor, Kırklarelispor

29 Ağu 2022 - 10:37 İHA Kocaeli- Spor

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