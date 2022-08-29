29 Ağu 2022 - 10:38- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 10:39

Kartepe’nin en güzel bahçeleri tescillendi

Kartepe Belediyesi’nin çevre güzelliği ve estetiğini zenginleştirmeye yönelik düzenlediği "En Güzel Bahçe" yarışmasına katılan ev sahipleri ödüllerini aldı. 42 ev sahibinden dereceye giren 18 kişiye toplam 5 bin 625 bitki dağıtıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın projeleri arasında yer alan "Kartepe’de her bahçe çiçek açacak" sloganıyla, hayata geçirilen "En Güzel Bahçe" yarışması sonuçlandı. 25 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında 42 bahçe sahibi başvuruda bulunurken, 18 kişi ödül kazandı. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "En Güzel Bahçe" yarışmasında ilk üçe girenleri ödüllerini bizzat bahçeleri ziyaret ederek verdi. Ödüllerin tesliminde konuşan Başkan Kocaman, "Kartepe’mizin tüm bahçeleri birbirinden güzel. Gönülden tebrik ediyorum, zevkinizi, emeğinizi kutluyorum. Bahçelerimiz çoğalsın, daha da güzelleşsin, bu bahçelerde mutlu, güzel anılar biriksin" dedi.

Yarışma sonrasında dereceye giren 18 bahçe sahibine bir ortanca, 425 lavanta, 170 ateş dikeni, bin 40 taflan, 3 bin 225 ediveren gül, 170 alev, 170 defne, 170 Amerika sarmaşığı, 170 yasemin olmak üzere toplam 5 bin 625 bitkinin dağıtımı yapıldı.
# bir, başkanı, Kartepe

29 Ağu 2022 - 10:38 İHA Kocaeli- Gündem

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