Derince Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Hakan Yılmaz'ın annesi, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'ın ablası Makbule Yılmaz hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazına müteakip Maşukiye Bağdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
29 Ağu 2022 - 10:41- Asayiş Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 10:42
Makbule Yılmaz hayatını kaybetti
Derince Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Hakan Yılmaz'ın annesi, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'ın ablası Makb...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.