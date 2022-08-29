29 Ağu 2022 - 10:41- Asayiş G: 29 Ağu 2022 - 10:42

Makbule Yılmaz hayatını kaybetti

Derince Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Hakan Yılmaz'ın annesi, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'ın ablası Makb...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Makbule Yılmaz hayatını kaybetti mask

Derince Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Hakan Yılmaz'ın annesi, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak'ın ablası Makbule Yılmaz hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazına müteakip Maşukiye Bağdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
# ardından, Derince Belediyesi

29 Ağu 2022 - 10:41 - Asayiş

Muhabir  Erdem Övüç

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