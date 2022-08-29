29 Ağu 2022 - 14:22- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 14:25

"Tarıma destek için 137 Milyon TL daha vereceğiz"  

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 Milyon TL’lik destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Bu yıl sonuna kadar 137 Milyon TL’lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 Milyon TL’yi bulacak” dedi.  

"Tarıma destek için 137 Milyon TL daha vereceğiz"   mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’nin Kadıllı, Ovacık, Cumaköy ve Denizli köylerindeki hasatlara eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de yer aldığı hasat toplamada, çiftçilerden gelen önerileri dinleyen Başkan Büyükakın, biberden domatese, patlıcandan salatalığa kadar birçok sebzenin hasadını kendi elleriyle yaptı.

 

“ŞEVK VE ENERJİ VERİYOR”

Seracılığın gelişmesi ve ürünlerin yetiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin mazot, gübre, tohum ve sera destekleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden çiftçiler, “Sizden Allah razı olsun. Ürüne dönüşen sözde değil özde destekler, bize çok önemli katkı oluyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Üretmeye devam ederken, Tahir Başkanımızı yanımızda destekleriyle görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor, şevk ve enerji veriyor” ifadelerini kullandı.

 

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

 

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 Milyon TL’lik destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın ise, hasat sırasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl sonuna kadar 137 Milyon TL’lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 Milyon TL’yi bulacak. Çiftçimizin yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tarıma destek veriyoruz çünkü memleketimize sevdalıyız” ifadelerini sarf etti. Seralardaki üretim verimliliğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Mustafa amcamızın serasında yerli ve ata tohumlarını kullanmasını da çok önemli buluyorum. Doğru destekler verildiğinde insanımız üretmeyi aşkla yapıyor ve beceriyor” şeklinde konuştu.

 

# başkanı, bir, Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın

29 Ağu 2022 - 14:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.973.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te iklim değişikliği konuşuldu   mask
İzmit’te iklim değişikliği konuşuldu  
Şehit Mehmet Kartal Caddesi’ne konfor vakti mask
Şehit Mehmet Kartal Caddesi’ne konfor vakti
Kartepe’nin en güzel bahçeleri tescillendi mask
Kartepe’nin en güzel bahçeleri tescillendi
Eğitim materyali satın alınacak mask
Eğitim materyali satın alınacak
Körfez'de 3+1 110 m² (3/8 hisseli) daire icradan satılık mask
Körfez'de 3+1 110 m² (3/8 hisseli) daire icradan satılık
Yolda üst yapı işleri yaptırılacak mask
Yolda üst yapı işleri yaptırılacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL