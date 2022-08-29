"Tarıma destek için 137 Milyon TL daha vereceğiz"  

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’nin Kadıllı, Ovacık, Cumaköy ve Denizli köylerindeki hasatlara eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de yer aldığı hasat toplamada, çiftçilerden gelen önerileri dinleyen Başkan Büyükakın, biberden domatese, patlıcandan salatalığa kadar birçok sebzenin hasadını kendi elleriyle yaptı.

“ŞEVK VE ENERJİ VERİYOR”

Seracılığın gelişmesi ve ürünlerin yetiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin mazot, gübre, tohum ve sera destekleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden çiftçiler, “Sizden Allah razı olsun. Ürüne dönüşen sözde değil özde destekler, bize çok önemli katkı oluyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Üretmeye devam ederken, Tahir Başkanımızı yanımızda destekleriyle görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor, şevk ve enerji veriyor” ifadelerini kullandı.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 Milyon TL’lik destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın ise, hasat sırasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl sonuna kadar 137 Milyon TL’lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 Milyon TL’yi bulacak. Çiftçimizin yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tarıma destek veriyoruz çünkü memleketimize sevdalıyız” ifadelerini sarf etti. Seralardaki üretim verimliliğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Mustafa amcamızın serasında yerli ve ata tohumlarını kullanmasını da çok önemli buluyorum. Doğru destekler verildiğinde insanımız üretmeyi aşkla yapıyor ve beceriyor” şeklinde konuştu.