29 Ağu 2022 - 14:28- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 14:29

Zafer Bayramı’nın 100. Yılı coşkusu Yıldız Tilbe ve Göksel ile yaşanacak  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü’nde sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi Seka Park Uçurtma Tepesi’nde Kocaeli halkıyla buluşturacak. İzmit Belediyesi de İzmit halkına zafer coşkusunu sevilen sanatçı Göksel ile yaşatacak

Zafer Bayramı’nın 100. Yılı coşkusu Yıldız Tilbe ve Göksel ile yaşanacak   mask
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Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin üzerinden tam 100 yıl geçti. Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, kentte düzenlenecek etkinlik ve konserlerle kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi Büyük Zafer’in 100. Yıldönümü’nde Kocaeli halkıyla buluşturacak. İzmit Belediyesi de sevilen sanatçı Göksel ile İzmit halkına zafer coşkusunu yaşatacak.

UÇURTMA TEPESİ’NDE YILDIZ TİLBE RÜZGARI ESECEK

Cumhuriyet’e giden yolu açan bu kutlu zafer coşkusunu yaşamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi programlar hazırlandı. Hazırlanan programlar çerçevesinde bu akşam saat 20:00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde Yıldız Tilbe en güzel şarkılarıyla sahne alacak. Sevilen sanatçı Kocaelililerin zafer sevincine ortak olurken katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

KENT MEYDANI, GÖKSEL İLE COŞACAK

İzmit’te milli bayramları ruhuyla yaşatan ve büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl 100’üncü yıla yakışır şekilde kutlayacak. İzmit Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için dopdolu bir program hazırladı. 28 Ağustos’ta başlayan programların finali bu akşam saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda ünlü şarkıcı Göksel’in gerçekleştirileceği Büyük Taarruz ve Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Konseri’yle olacak. Göksel sevilen şarkılarını İzmit halkı ile birlikte seslendirecek.

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29 Ağu 2022 - 14:28 - Gündem

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