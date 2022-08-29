“Seçimlerde ilk kez oy kullanacak 5 milyon 960 bin gencin oyuna talibiz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Kartepe’deki Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlçe İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri Musa Küçük, Burhan Coşkun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

“122 SİYASİ PARTİDEN 27’Sİ SEÇİME GİRECEK”

Toplantıda konuşan 2023 seçimlerinin yol ayrımına girdiğini, ya ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bağımsızlığından yana olanların ya da müstemleke (sömürge) zihniyetinde olan mandacıların kazanacağı bir seçim olacağını ifade etti. Yıldız, 122 siyasi partiden 27'sinin seçime katılacağını, bunlardan bazılarının "çıkma", "pazarlık" partileri olduğunu söyledi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN AMACI BELLİ”

Yıldız, düne kadar AK Parti'nin içerisinde, önceki yıllarda MHP’de hiç hak etmediği kademelere gelmiş, görevler almış insanların, bazı mihrakların teşvikiyle parti kurduğuna işaret ederek, "Bu 27 partiden 3'ü AK Parti, MHP ve BBP, bunların amacı belli. Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. MHP olarak ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği, milletimizin mutluluğundan başka düşündüğümüz bir şey, herhangi bir talebimiz, beklentimiz yok” dedi.

“5 MİLYON 960 BİN GENÇ SEÇMEN”

2023 seçimlerinde 62 milyon vatandaşın sandığa gideceğini belirten Yıldız, seçimlerde ilk defa oy kullanacak 5 milyon 960 bin genç seçmen sayısının genel oy oranı içinde yüzde 10'a karşılık geldiğini ifade etti. Bu oylara öncelikle MHP'nin talip olduğunu belirterek olmazsa Cumhur İttifakı'ndan bir partiye verilmesini istedi.