Azerbaycan Derneği, “Dostluk Projesi”ni hayata geçirdi

Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan ordusunun işgali altında bulunan Azerbaycan toprağı Karabağ’ın, 44 günlük savaş neticesinde kurtarılması esnasında uygulamaya koyduğu ‘Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Projesi’ ile Türkiye ve Azerbaycan kamuoyunda büyük ses getiren Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği, şimdi de Güney Kafkasya’da esen dostluk ve barış rüzgârlarına yönelik destek projesini hayata geçirdi.

GEÇEN HAFTA PROTOKOL İMZALANDI

Dernek, T.C. İçişleri Bakanlığı ile birlikte 2020’de “Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Projesi” ve 2021’de “Ermeni Diasporasının İftiralarına Cevap Projesi”nin ardından, şimdi de “Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dostluk Projesi”ni hayata geçirdi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli Valiliği İl Sivil Toplum Müdürlüğü’nde protokolün imzalanmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü SEKA Park Kültür Alanı’nda bulunan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

“EN BÜYÜK ZARARI ERMENİLER GÖRÜYOR”

Toplantıda konuşan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, “Kafkasya’da gerçek ve kalıcı barışın; Azerbaycan ile Ermenistan’ın ikili ilişkilerinin normale dönmesi ve Ermeni Diasporası’nın Türkiye’ye yönelik haksız karalama kampanyalarından vazgeçmesi ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ermeni Diasporası’nın Kafkasya’da barışa hizmet etmediği açıktır ve bundan da en büyük zararı komşumuz Ermenistan ve Ermeni halkı görmektedir. Hayata geçirdiğimiz projenin her iki millete ve devletlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“EMPERYALİST ÜLKELER ELİNİ ÇEKSİN”

Ardından Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli de, “Bugün Güney Kafkasya’da Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasıyla bir barış ortamı tesis edilmiştir. Ancak bunun kalıcı olabilmesi için herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle bölgede bundan 150 yıl önceden beri var olan binlerce yıllık kalıcı barışın yeniden tesisi için halkın bilinçlenmesi ve emperyalist güçlerin bölgeden elini çekmesi gerekmektedir” dedi.