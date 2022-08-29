Antik Köfte Balyanoz Koyu’nda  

Antik Köfte, günden güne hizmet çıtasını yükseltiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’nin bir markası olan Antik Köfte, Kocaeli’deki 6. tesisini Darıca Balyanoz Koyu’na açtı. Daha önce Gebze bölgesindeki en büyük tesisini Darıca Millet Bahçesi 2. etap kısmına açan ve yine Darıca Millet Bahçesi’nin girişinde ‘İskele Antik Köfte’ ismiyle bölge halkına hizmet veren Antikkapı, eşsiz lezzetleri ve kalitesinden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla bu kez Darıca Balyanoz Koyu’nda misafirlerini bekliyor.
420 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP
Yaklaşık 500 metrekare alanda hizmete giren Antik Köfte, zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Köfte çeşitlerinin bulunduğu menüde kebap çeşitleri de mevcut. İç kapasite 120, dış mekân ise 300 olmak üzere toplam 420 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Balyanoz Koyu’ndaki Antik Köfte’de 42 personel hizmet veriyor.
KAFE HİZMETİ DE VERİLİYOR
Antik Köfte, her tesisinde olduğu gibi Balyanoz Koyu’ndaki tesisinde de müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu bağlamda vatandaşlar, yarı self servis olarak kasa noktasından siparişlerini verebilecek. Ayrıca bahçe alanında çay, kahve, dondurma ve tatlı çeşitleri ile kafe hizmeti de sunuluyor. Haftanın 7 günü 09.00-23.00 saatleri arasında açık olacak Antik Köfte, Büyükşehir’in düzenlediği Balyanoz Koyu’nun cazibesine cazibe katacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.