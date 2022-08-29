İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı ilanına çıktı. Tüm kriterleri eksiksiz olarak sağlayan adaylar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak başvuru yaptılar. 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında yapılan temizlik personeli alımı ilanına 600 kişi başvurdu. Rekor başvurular sonrası İzmit Belediyesi önümüzdeki günlerde düzenlenecek şeffaf değerlendirmelerin ardından işe alımları gerçekleştirecek.
29 Ağu 2022 - 14:34- Ekonomi Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 14:35
İzmit’te temizlik personeli ilanına 600 BAŞVURU!
İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) i...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.