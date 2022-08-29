29 Ağu 2022 - 14:34- Ekonomi G: 29 Ağu 2022 - 14:35

İzmit’te temizlik personeli ilanına 600 BAŞVURU!  

İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) i...

İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı ilanına çıktı.  Tüm kriterleri eksiksiz olarak sağlayan adaylar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak başvuru yaptılar. 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında yapılan temizlik personeli alımı ilanına 600 kişi başvurdu. Rekor başvurular sonrası İzmit Belediyesi önümüzdeki günlerde düzenlenecek şeffaf değerlendirmelerin ardından işe alımları gerçekleştirecek.
# ile, İzmit belediyesi, ardından

29 Ağu 2022 - 14:34 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.973.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Antik Köfte Balyanoz Koyu’nda   mask
Antik Köfte Balyanoz Koyu’nda  
Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor mask
Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor
İnternete erişim imkanı olan hane oranı yüzde 94,1     mask
İnternete erişim imkanı olan hane oranı yüzde 94,1    
Düğünlerde gümüş dönemi     mask
Düğünlerde gümüş dönemi    
Tüketiciler alışverişte haklarını bilmeli     mask
Tüketiciler alışverişte haklarını bilmeli    
Beyaz eşya satışı düşüyor mask
Beyaz eşya satışı düşüyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL