İzmit’te temizlik personeli ilanına 600 BAŞVURU!  

İzmit Belediyesinin BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı ilanına çıktı. Tüm kriterleri eksiksiz olarak sağlayan adaylar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak başvuru yaptılar. 12 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında yapılan temizlik personeli alımı ilanına 600 kişi başvurdu. Rekor başvurular sonrası İzmit Belediyesi önümüzdeki günlerde düzenlenecek şeffaf değerlendirmelerin ardından işe alımları gerçekleştirecek.