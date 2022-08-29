29 Ağu 2022 - 14:36- Ekonomi G: 29 Ağu 2022 - 14:37

 “Ara eleman bulunamıyor”    

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının satış elemanından pazarlamacıya, dikişçiden tornacıya kadar yetişmiş eleman bulmakta zorluk çektiğini söyledi    

 “Ara eleman bulunamıyor”     mask

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş işgücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5’in altına rahatlıkla inebilir” dedi.

 

YATIRIM VE ÜRETİM

 

Türkiye’nin pandemi süreciyle birlikte yeni bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini, turizmde parlak bir sezon yaşadığını hatırlatan Baran, “Türkiye mevcut şartlarda yatırım ve üretim konusunda gelişme yolunda bir ülke. İş insanlarımız küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek için yatırım ve üretimlerini artırma gayretinde. Milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsediyoruz ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geliyor.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Şirketlerimiz yurtdışından sipariş alıyor, ihracat için büyük fırsatlar doğuyor ancak ara eleman sorunu yüzünden ihracatı zamanında yetiştirememe riski ortaya çıkıyor. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20,3 olduğu ülkemizde işverenler olarak yetişmiş ara eleman bulamıyoruz. Madem bulamıyoruz biz yetiştirelim diyoruz. Maddi manevi sorumluluk üstlenerek yetiştirdiğimiz eleman da ilk fırsatta başka bir işe transfer oluyor. Eleman yetiştirmek için yaptığı maddi manevi yatırımı boşa çıkan işverenlerin yatırım ve üretim iştahı sekteye uğruyor” diye konuştu.

# bir, başkanı, Ankara

29 Ağu 2022 - 14:36 - Ekonomi

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