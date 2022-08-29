Sigorta hizmet ağını genişletti

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ettiklerini ve Turkcell Sigorta aracılığıyla sunulan hizmetin 4 farklı sigorta seçeneğine ulaştığını açıkladı. Dolaz, “Turkcell Sigorta aracılığı ile Paycell uygulamasından erişilen sigorta seçeneklerine Dask Zorunlu Deprem Sigortası’nı da ekledik. Sigortam Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yardım Eli Ferdi Kaza Sigortası, Ödemelerim Güvende Fatura Koruma Sigortası ve son olarak DASK olmak üzere dört ayrı sigorta ürünüyle Paycell kullanıcıları ihtiyaç duydukları sigorta hizmetlerine kolayca erişebilmekte.”dedi.