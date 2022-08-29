Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ettiklerini ve Turkcell Sigorta aracılığıyla sunulan hizmetin 4 farklı sigorta seçeneğine ulaştığını açıkladı. Dolaz, “Turkcell Sigorta aracılığı ile Paycell uygulamasından erişilen sigorta seçeneklerine Dask Zorunlu Deprem Sigortası’nı da ekledik. Sigortam Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yardım Eli Ferdi Kaza Sigortası, Ödemelerim Güvende Fatura Koruma Sigortası ve son olarak DASK olmak üzere dört ayrı sigorta ürünüyle Paycell kullanıcıları ihtiyaç duydukları sigorta hizmetlerine kolayca erişebilmekte.”dedi.
29 Ağu 2022 - 14:37- Ekonomi Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 14:38
Sigorta hizmet ağını genişletti
Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ettiklerini ve Turkcell Sigorta aracılı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.