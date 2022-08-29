Reel kesimde güven geriledi

Merkez Bankası reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 101,4 seviyesinde gerçekleşti.
SİPARİŞ MİKTARLARI
İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.