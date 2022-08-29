29 Ağu 2022 - 14:38- Ekonomi G: 29 Ağu 2022 - 14:39

Reel kesimde güven geriledi

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,6 puan azaldı.  

Reel kesimde güven geriledi mask

Merkez Bankası reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 101,4 seviyesinde gerçekleşti.

SİPARİŞ MİKTARLARI

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
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29 Ağu 2022 - 14:38 - Ekonomi

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