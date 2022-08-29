Dilovası Belde’de değişim yılı

Kocaeli'nin Süper Amatör Lig temsilcilerinden köklü geçmişi ile spor camiasında saygın bir yer edinen Dilovası Belediye Spor bu seneyi değişim yılı ilan etti. Dilovası Belediyesi Spor Kulüp Başkanı olan Recep Laç’la yeni sezona yepyeni bir planlama ile güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayarak yönetimine aldığı kadın yöneticiler ve ilave branşlarla sadece futbol değil, gençleri diğer spor branşlarında ve sosyal, kültürel faaliyetlerde desteklemeye devam edecek.
GENÇLER ŞAYİR’LE MUTLU
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in son yıllarda gençliğe verdiği önem ve destekle Dilovası gençliğinin bu güne kadar hiç olmadığı kadar mutlu ve gururlu olduğunu belirten Laç, Başkan Şayir'in ilçeyi gençler için adeta bir cazibe merkezi haline getirmesi, konser, festival, sinema günleri, geziler ve sportif faaliyetlerin yanı sıra Dilovası gençleri için birçok fikir ve proje üretmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
YÖNETİME BAYAN YÖNETİCİ
Başkan Şayir’den aldığı bu büyük destekle Dilovası Belediye Spor, futbol dışında diğer branşlara da yönelip, yönetimine aldığı Şimal Altunlu ve Ceyda Baran'ı başlarına geçirerek Dilovası kadınlarının da bu konularda aktif, girişken ve başarılı olacaklarını göstermek istiyor. Bu sezon Dilovası Belediye Spor tüm Dilovası halkı, gençleri, kadınları ile birlikte "Gençlik ile Yükselen Şehir" sloganına uygun başarılı çalışmalara imza atmayı ve ilçenin adını başarılarla duyurmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.