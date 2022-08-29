29 Ağu 2022 - 14:58- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 14:59

Şirintepe’de sürücü ve yaya güvenliği sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şirintepe’de kavşak düzenlemesi yapılarak, sürücü ve yaya güvenliği sağlandı.
Şirintepe’de sürücü ve yaya güvenliği sağlandı mask
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İzmit Şirintepe Mahallesi’ndeki Bartu ve Gündem sokaklarının kesiştiği noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışması yapılarak, trafik düzenli ve güvenli hale getirildi. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan kavşak düzenlemesi kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapılan kavşak düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla bölgede trafik düzene girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte bu istikameti kullanan araçlar döner adaya yönlendirilerek, bu kesişim engellendi ve trafik akışı düzene alındı. İzmit Şirintepe Mahallesi’nde Tem Otoyolu Viyadüğü altında yapılan düzensiz paklanmanın önüne geçmek amacıyla orta refüj yapıldı ve yaşanan problem çözüldü. Projede genel olarak tanımsız alanlar giderildi, araç kesişim noktaları azaltıldı, sürücü ve yaya güvenliği sağlandı.

# Büyükşehir Belediyesi, tarafından, Araç, Yaya

29 Ağu 2022 - 14:58 İHA Kocaeli- Gündem

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