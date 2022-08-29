29 Ağu 2022 - 14:58- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 14:59

Alikahya Atatürk Mahallesinde 2 bin 500 ton asfalt kullanılacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri deforme olan Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde çalışma başlattı. 900 metre uzunluğundaki caddede 2 bin ton PMT ve 2 bin 500 ton asfalt kullanılarak çalışma tamamlanacak.
Alikahya Atatürk Mahallesinde 2 bin 500 ton asfalt kullanılacak mask
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak adına zamanla deforme olan yolları yenilemeye devam ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Hürriyet son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde gerçekleşen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde yaklaşık 900 metre uzunluğundaki caddede 2 bin ton PMT ve 2 bin 500 ton asfalt kullanılarak çalışma tamamlanacak. Yol yenileme çalışmasının ardından kaldırımlar da yenilenerek vatandaşlara daha şık ve güvenli bir cadde sunulacak.

Çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Hürriyet, “Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey Caddesi’nde vatandaşların uzun yıllardır yol ve kaldırım çalışması talebi vardı. Biz de gerek altyapı kurumları ile görüşerek gerekse kendi programımıza göre bu alanı bu sene için planlamıştık. Burası stada giden yol ve uzun zamandır hizmet bekliyordu. Emekçi arkadaşlarımız hızlı bir şekilde buranın üstyapısını planladılar. İhalemizi tamamlayıp asfalt sezonumuzu da açtıktan sonra buranın da asfaltını atmaya başladık” dedi.

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29 Ağu 2022 - 14:58 İHA Kocaeli- Gündem

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