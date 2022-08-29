Kirazlıyalı’da sahne gençlerin

Yaz ayları boyunca hafta sonları düzenlenen programlara ilgi büyük olurken, son program da Kirazlıyalı sahilinde gerçekleştirildi. Kurulan platformda sahne alan gençleri dinlemeye gelenler de müzik dolu bir gece yaşadı. Gençler sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken dinleyenler de açık havanın keyfini çıkardı. Tamamı Körfez’de yaşayan gençlerden oluşan gruba vatandaşlar da telefon ışıkları ile eşlik edince renkli görüntüler yaşandı.
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# bir, ile, Vatandaşlar, Telefon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.