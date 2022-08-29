Kirazlıyalı’da sahne gençlerin

Yaz ayları boyunca hafta sonları düzenlenen programlara ilgi büyük olurken, son program da Kirazlıyalı sahilinde gerçekleştirildi. Kurulan platformda sahne alan gençleri dinlemeye gelenler de müzik dolu bir gece yaşadı. Gençler sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken dinleyenler de açık havanın keyfini çıkardı. Tamamı Körfez’de yaşayan gençlerden oluşan gruba vatandaşlar da telefon ışıkları ile eşlik edince renkli görüntüler yaşandı.