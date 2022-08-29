29 Ağu 2022 - 14:59- Kültür-Sanat G: 29 Ağu 2022 - 15:00

Kirazlıyalı’da sahne gençlerin

Körfez Belediyesi yaz boyunca, hafta sonları ‘Sahne Senin’ etkinliği ile genç müzisyenleri buluşturdu. Son program ise Kirazlıyalı sahilinde devam etti. Gençler söyledi, vatandaşlar dinledi.
Kirazlıyalı’da sahne gençlerin mask
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Yaz ayları boyunca hafta sonları düzenlenen programlara ilgi büyük olurken, son program da Kirazlıyalı sahilinde gerçekleştirildi. Kurulan platformda sahne alan gençleri dinlemeye gelenler de müzik dolu bir gece yaşadı. Gençler sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken dinleyenler de açık havanın keyfini çıkardı. Tamamı Körfez’de yaşayan gençlerden oluşan gruba vatandaşlar da telefon ışıkları ile eşlik edince renkli görüntüler yaşandı.
# bir, ile, Vatandaşlar, Telefon

29 Ağu 2022 - 14:59 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Kirazlıyalı’da sahne gençlerin mask
Kirazlıyalı’da sahne gençlerin
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