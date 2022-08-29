Askeri hastane alanı Sağlıklı Yaşam Parkına dönüşecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla, Derince’deki eski askeri hastane alanı Sağlıklı Yaşam Parkına dönüştürecek. Park içinde bulunan duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahalarıyla vatandaşlar doyasıya eğlenecek. Bunun yanı sıra 900 metrekare büyüklüğündeki gül bahçesi ile ziyaretçilere unutulmaz gül kokularını deneyimleyebilecek.

900 metrekare Gül Bahçesi

550 metrekarelik duyusal terapi alanları, bin 100 metrekarelik çocuk oyun alanı, 700 metrekarelik teras ile fitoterapi alanı ve vatandaşların doyasıya eğlenebileceği birçok farklı alan içinde barındıran 28 dönüm arazide üzerine kurulacak parka vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmaların kaba inşaatı tamamlandı. Basketbol, futbol ve tenis sahaların yanı sıra koku duyusu için 900 metrekare gül bahçesi, ve refleksoloji alanları inşa edilecek. Gül bahçesi ile ziyaretçiler farklı gül kokularını denemeyebilecek. Müzik, su havuzu, su aynası da bulunacağı projede hazırlanan kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri duyulabilecek.