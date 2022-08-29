29 Ağu 2022 - 15:05- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:12

Vatandaşa kötü davranan pazarcıya bir hafta men

Doğu Kışla Pazar Alanı’nda kurulan cumartesi pazarında vatandaşa hakaret eden ve saldırıda bulunan pazarcıya bir hafta tezgah kapatma cezası verdi.
Vatandaşa kötü davranan pazarcıya bir hafta men mask
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Pazar Alanı’nda vatandaşa hakaret eden ve fiziksel saldırıda bulunan pazarcı için İzmit Belediyesi zabıta ekipleri ve Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası tutanak tutarak encümene sevkini sağladı. Daha öncesinde yine aynı esnafa hileli fiyat etiketi ve yanıltıcı ifade kullandığı için Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulandığı öğrenildi. 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince bir takvim yılı içinde iki kez cezai işlem uygulanan pazarcıya belediye encümeni tarafından bir haftalık kapatma cezası verildi.

Şerit ve dubalarla kapatıldı

Pazarcının tezgah açtığı yer şerit ve dubalarla kapatıldı. Kapatılan yere ’Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan bir hafta süreyle faaliyetten men edilmiştir’ yazısı konuldu.
# tarafından, bir, İzmit belediyesi

29 Ağu 2022 - 15:05 İHA Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İsci - 40 numara onu anlaşıldı tamam ordan alış veriş yok artık.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ağustos 15:21
01

Bütün Tezgahlar Kapanı - Bir aya kadar piyasasa pazarcı kalmaz hayatları hakaret küfür sebebi arkadan ne kadar çöl çöp çürük çarık hurda hayvan yemi olacak ürünleri terazide tartıp millete 20 tlye 25 tlye yedirmek sonrada terbiyeden bir haberlik

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ağustos 15:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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