İzmit'te 2+1 74 m² daire icradan satılık

Kocaeli İzmit Kozluk Mah. 3215 Ada 1 Parsel 4. Kat 5 nolu Çatı Piyesli Mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.
Ana taşınmazda, 4. Katta konumlu, 28/236 arsa paylı5 3 bağımsız bölüm numaralı, çatı piyesli mesken vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydında kıymetine olumsuz etki edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Taşınmazın Özellikleri; Hali hazırda, 5 katlı müstakil apartman içerisinde yer alan bir meskendir.
Kocaeli İzmit Kozluk Mah. 3215 Ada 1 Parsel 4. Kat 5 nolu Çatı Piyesli Mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.