İzmit'te 2+1 74 m² daire icradan satılık

Kocaeli İzmit Kozluk Mah. 3215 Ada 1 Parsel 4. Kat 5 nolu Çatı Piyesli Mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

Ana taşınmazda, 4. Katta konumlu, 28/236 arsa paylı5 3 bağımsız bölüm numaralı, çatı piyesli mesken vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydında kıymetine olumsuz etki edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Taşınmazın Özellikleri; Hali hazırda, 5 katlı müstakil apartman içerisinde yer alan bir meskendir.

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