29 Ağu 2022 - 15:16- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:20

İzmit'te 2+1 74 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 2+1 74 m² daire icradan satılıktır

İzmit'te 2+1 74 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli İzmit Kozluk Mah. 3215 Ada 1 Parsel 4. Kat 5 nolu Çatı Piyesli Mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.
Ana taşınmazda, 4. Katta konumlu, 28/236 arsa paylı5 3 bağımsız bölüm numaralı, çatı piyesli mesken vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydında kıymetine olumsuz etki edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Taşınmazın Özellikleri; Hali hazırda, 5 katlı müstakil apartman içerisinde yer alan bir meskendir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# bir

29 Ağu 2022 - 15:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.973.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“30 Ağustos, bağımsızlığımızın müjdeleyicisidir” mask
“30 Ağustos, bağımsızlığımızın müjdeleyicisidir”
“Zafer Bayramımızı dünya var oldukça kutlayacağız” mask
“Zafer Bayramımızı dünya var oldukça kutlayacağız”
“30 Ağustos, esarete asla boyun eğmeyeceğimizin ilanı” mask
“30 Ağustos, esarete asla boyun eğmeyeceğimizin ilanı”
Vali Yavuz, şehit aileleri ve gaziler ile boğaz turuna çıktı mask
Vali Yavuz, şehit aileleri ve gaziler ile boğaz turuna çıktı
Gebze Belediyesi'ne ait 5358 m² alan kiraya verilecek mask
Gebze Belediyesi'ne ait 5358 m² alan kiraya verilecek
Fidan üretimi ve bakımı hizmeti alınacak mask
Fidan üretimi ve bakımı hizmeti alınacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL