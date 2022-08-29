29 Ağu 2022 - 15:19- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:22

Fidan üretimi ve bakımı hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Fidan üretimi ve bakımı hizmeti alınacak

Fidan üretimi ve bakımı hizmeti alınacak mask

İzmit Orman Fidanlık Şefliği 2022 yılı sonbahar fidan üretimi ve bakımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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29 Ağu 2022 - 15:19 - Gündem

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