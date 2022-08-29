29 Ağu 2022 - 15:22- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:24

Gebze Belediyesi'ne ait 5358 m² alan kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait 5358 m² alan kiraya verilecektir

Gebze Belediyesi'ne ait 5358 m² alan kiraya verilecek mask

Belediyeye ait,   Balçık Mah.  424 ada 3 parsel ,  3265. sokakta bulunan 5358 m2   tescilsiz  alanın, açık otopark ve açık depolama  alanı kullanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecekti

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29 Ağu 2022 - 15:22 - Gündem

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